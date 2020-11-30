محافظ الإسماعيلية يبحث تطوير المحافظة ووضع كود موحد لكل منطقة

بحث محافظ الإسماعيلية شريف فهمي اليوم مع الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس كيفية تطوير المحافظة معماريا وحضاريا مع التأكيد على وضع كود عمراني موحد لكل المحافظة بما يتناسب مع طبيعة كل حي ومنطقة.

وأوضح المحافظ ، في بيان له، أن الوفد قام بعرض الدليل الإرشادي لضبط العمران لمدينة الإسماعيلية تحت شعار "تحضر.. للأخضر" التى قام بتنفيذها أساتذه متخصصين من كليه الهندسة بالتنسيق مع المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ولجنه التخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة الدكتور أسامة عبدالعزيز.

وقام محافظ الاسماعيلية بتكريم رئيس الجامعة و تقديم درع المحافظة لرئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي تقديرا لدور الجامعة التنويرى والرائد.

كما قدم درع المحافظة للدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة جامعة القناة تقديرا للتعاون المثمر من كلية الهندسة في إعداد الدليل الإرشادي لضبط العمران لمدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس علي دعم الجامعة للتعاون المثمر مع المحافظة بكافة المجالات ووضع رؤية قائمة على أسس علمية وإيجاد حلول مبتكرة وعلمية ، مشيرا إلى أن الإسماعيلية من للمحافظات المميزة التي أعدت الدليل الإرشادي لضبط العمران بها لاحتوائه على خرائط تفصيلية لكل حي وكل منطقة ، مشيرا إلى الوضع الحالي والمستقبلي والتي قام بها أساتذة كلية الهندسة جامعة القناة مفرده بتقديم تصور تفصيلي للدليل الإرشادي.