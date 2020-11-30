جونسون يحاول إقناع حزبه بخططه لفرض رقابة صارمة في البلاد بسبب كوفيد-19

يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإقناع زملائه في حزب المحافظين بدعم خطط إبقاء معظم إنجلترا تحت رقابة صارمة لمواجهة جائحة كورونا، عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون كتب إلى منتقديه يعدهم بتقديم تنازلات في محاولة لإقناعهم بدعم نظام القيود الذي يتضمن ثلاثة مستويات خلال التصويت الذي سيجرى يوم الثلاثاء، محذرًا من أن الإغلاق الوطني الثالث قد يكون ضروريا إذا فشلت الدولة في السيطرة على فيروس كورونا.

إن استراتيجية جونسون المتمثلة في إغلاق إنجلترا مرتين وإبقاء صناعة الضيافة الآن تحت قيود مشددة، قد وضعته على خلاف مع الكثيرين في حزبه، الذين يخشون أن يكون الضرر الاقتصادي الناجم عن فقدان الوظائف وتعثر الأعمال، أكبر من الفوائد الصحية.