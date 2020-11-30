 بايدن يؤكد أنه سيرشح جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة - بوابة الشروق
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بايدن يؤكد أنه سيرشح جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:19 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:19 م

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة في إدارته.

وأكد الفريق الانتقالي لبايدن اليوم، أيضا ترشيح شخصيات لمناصب اقتصادية أخرى، ومن بينهم نيرا تاندين لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا روس كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستصبح يلين أول امرأة تتولى المنصب الأعلى في وزارة الخزانة وستساعد بايدن على الوفاء بوعده ببناء حكومة متنوعة.

ومن المرجح أن تواجه تاندين معركة قوية لتأكيد تعيينها وسط صراعات مختلفة مع الجمهوريين، كما أنها تواجه منتقدين داخل حزبها، إلا أنه من المتوقع في نهاية الأمر أن يوافق الديموقراطيون على ترشيحها.

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