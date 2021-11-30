فايزر: سنعرف مدى قوة لقاحنا ضد متحور أوميكرون خلال أسابيع

قال ألبرت بورلا كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة فايزر اليوم الاثنين، إن الشركة ستعرف في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كيف يمكن للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) أن يصمد في مواجهة متحور أوميكرون الجديد، وإنه حتى في أسوأ سيناريو فإنه يتوقع أن تحتفظ الصيغة الحالية ببعض الفعالية ضد السلالة شديدة التحور ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بورلا قوله في برنامج "ميزان القوى مع "ديفيد ويستين" على تليفزيون بلومبرج: "تجري الشركة حاليا اختبارات معملية لمعرفة كيف يمكن للأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح الحالي أن تعمل ضد السلالة المتحورة الجديدة".

وأضاف بورلا، أن هذه الدراسات سوف تؤدي إلى نتائج في غضون أسابيع ،مؤكدا أنه من غير المرجح أن يتفادى المتحور الجديد بشكل كامل تأثير اللقاح ، الذي انتجته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك".