الرئيس العراقي: ننطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة المرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار العراق وسيادته.

وشدد الرئيس صالح، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، على استعادة العراق لدوره المحوري الفاعل، والانطلاق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية.

وأكّد ضرورة الحفاظ على الحوار والتلاقي في قضايا المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والمُناخ.

من جهته، أكّد بوجدانوف، دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة، والتعاون في مجال الأمن والدفاع واستعراض التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وبما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين، والإشارة إلى أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة ومتابعة توقيع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها.