زار المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة، جناح شركة "ATSC" الأمريكية، وذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام حاليا بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورحب ممثلو شركة "ATSC" الأمريكية بوفد وزارة الإنتاج الحربى، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن أهم مجالات عمل شركة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة "ATSC" حيث تسعى الشركة جاهدة لتقديم أقوى الخدمات والحلول التي تلبي متطلبات عملائها في مناخ اليوم المتغير باستمرار.

وأوضح ممثلو الشركة أن هدف الشركة هو مساعدة عملائها بشكل فعال على تنفيذ أهدافهم باستخدام الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الجوية أو البرية أو البحرية، وذلك من خلال الاستعانة بفريق عمل خبير متعدد التخصصات ورقابة صارمة على الجودة لضمان رضا العملاء التام.

وأعربوا عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة "ATSC" وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق عقب ذلك، بجولة تفقدية بجناح الشركة، واستمع مرسي خلالها لشرح مدير الشركة حول مواصفات أهم البرامج التي تقوم الشركة بإنتاجها مثل نظام كشف التسلل الذكي باستخدام الألياف الضوئية وتصنيع مقطورة نظام مراقبة الحدود المتنقلة وغيرها من البرامج الأخرى، كما استعرض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة وتم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، فى نهاية الجولة، إلى اهتمام الوزير "مرسى" بالاطلاع خلال أيام المعرض على إمكانيات معظم الشركات المشاركة وذلك للوقوف على أطر التعاون التى يمكن أن تتشارك بها مصانع الوزارة مع شركاء أجانب بما يهدف لتوطين الصناعة وهو الهدف الذى يوجه له الرئيس عبد الفتاح السيسي .