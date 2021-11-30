أبو مازن وأمير قطر يناقشان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء بالديوان الأميري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع الرئيس الفلسطيني أمير قطر على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معربا عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء عدد من الوزراء القطريين، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.