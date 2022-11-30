رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع عبد اللهيان في طهران، وذلك في إطار زيارته الرسمية لإيران.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في إطار التعاون والشراكة البناءة بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار زيارة رسمية، التقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصف العلاقات بين البلدين بـ"التاريخية".