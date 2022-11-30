خطف العامل الكيني أبو بكر عباس، أحد المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022، الأنظار في الساعات الماضية، بعد تكريمه من الحكومة القطرية بسبب إشادة الكثير من زوار البطولة بعمله كمرشد لاتجاه المترو.

ويعمل أبو بكر عباس - ذو الـ 23 عامًا - مرشدًا لاتجاه المترو في الدوحة، حيث يجلس على كرسي ممسكًا الميكروفون طول اليوم وهو يردد عبارة من هنا المترو، ولكنه جذب انتباه مشجعي كرة القدم المتواجدين في قطر عن طريق ترديده عبارة مترو من هنا بشكل مختلف.

وتفاعلت جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال مع أبو بكر، وصوروا له مقاطع ونشروها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، والتي حصدت إعجاب الملايين من رواد ومستخدمي تلك المنصات في مختلف دول العالم، مما دفع الصحف العالمية للتحدث عنه.

METRO 🚆 THIS WAY ➡️



ICYMI, clips of 'Metro Man' have gone VIRAL thanks to his catchy style of guiding fans to the metro station 📈#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/lZcWlP2iiT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022

وقامت الحكومة القطرية بتكريم الشاب الكيني أبو بكر في الساعات الماضية، من خلال منحه الكثير من الهدايا ومد تأشيرة إقامته في الدوحة لمدة عامين قادمين، إلى جانب اختياره ليكون سفير «مترو قطر» والصوت الرسمي لإرشاد المترو خلال المونديال، عن طريق تسجيل صوته وطريقته في توجيه المشجعين ووضعها على كل ميكروفونات المرشدين السياحيين للمترو.

كما حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، على تكريم أبو بكر عباس خلال مواجهة إنجلترا وأمريكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، حيث تمت دعوته لحضور المباراة وأثناء فترة الراحة بين الشوطين، نزل الشاب الكيني إلى أرضية الملعب وتفاعل مع الجماهير من خلال ترديد عبارة «Metro»، فيما ترد الجماهير المتواجدة في الملعب عليه بـ «This Way».

وأوضحت اللجنة المنظمة للمونديال أن الهدف من تكريم أبو بكر في مباراة أمريكا وإنجلترا، هو إثبات أن لكل مجتهدٍ نصيبًا، وتشجيع جميع المشاركين في المونديال على ترك أثر يتحدث عنه العالم كله حتى إذا كانت وظيفتك بسيطة.

الفيفا استضاف عامل المترو صاحب المقولة الشهيرة metro this way



شاهد تفاعل الجمهور معه #fifa #Qatar_world_cup_2022 pic.twitter.com/3BWKgdQagr — sentago ahmed mostaf (@senta9o) November 25, 2022

ودشن الشاب الكيني أبو بكر حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» خلال الأيام الماضية، والذي لقى تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه خلال فترة وجيزة جدا أكثر من 50 ألف، وتخطت بعض مقاطعه المليون مشاهدة.

ونشر أبو بكر عباس مقطعا عبر حسابه على «تيك توك»، يرحب فيه بمن يريد أن يتصور معه مجانا، قائلا: «قابلوني في سوق واقف حتى أثناء ممارسة عملي، جميعكم مرحب به، وبإمكانكم التقاط صور سليفي معي، ومقاطع فيديو، ليست لدي مشكلة في ذلك، وبالمجان، فأنا لن أطلب منكم مقابلا لذلك، هذا عملي وأنا أحبه.»