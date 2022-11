خطف العامل الكيني أبو بكر عباس، أحد المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022، الأنظار في الساعات الماضية، بعد تكريمه من الحكومة القطرية بسبب إشادة الكثير من زوار البطولة بعمله كمرشد لاتجاه المترو.

ويعمل أبو بكر عباس - ذو الـ 23 عامًا - مرشدًا لاتجاه المترو في الدوحة، حيث يجلس على كرسي ممسكًا الميكروفون طول اليوم وهو يردد عبارة من هنا المترو، ولكنه جذب انتباه مشجعي كرة القدم المتواجدين في قطر عن طريق ترديده عبارة مترو من هنا بشكل مختلف.

وتفاعلت جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال مع أبو بكر، وصوروا له مقاطع ونشروها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، والتي حصدت إعجاب الملايين من رواد ومستخدمي تلك المنصات في مختلف دول العالم، مما دفع الصحف العالمية للتحدث عنه.

METRO 🚆 THIS WAY ➡️



ICYMI, clips of 'Metro Man' have gone VIRAL thanks to his catchy style of guiding fans to the metro station 📈#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/lZcWlP2iiT