 أنفلونزا الطيور تفتك بنصف طيور الديك الرومي في بريطانيا - بوابة الشروق
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أنفلونزا الطيور تفتك بنصف طيور الديك الرومي في بريطانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:41 ص

قال ريتشارد جريفيث، الرئيس التنفيذي لمجلس الدواجن البريطاني، إن أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أو إعدام نصف طيور الديك الرومي المجهزة للكريسماس في المملكة المتحدة.

وأوضح جريفيث لنواب برلمانيين أن 600 ألف طائر من أصل نحو 3ر1 مليون طائر في المزارع المفتوحة فُقد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأمرت الحكومة مؤخرا بإبقاء جميع الدواجن والطيور التي تربى في حظائر في إنجلترا في أماكن مغلقة لمكافحة إنفلونزا الطيور.

وقال جريفيث إن التكاليف التي تتحملها الصناعة "قد تكون هائلة".

ويقول المزارعون إنهم ليسوا متأكدين مما إذا كان سيكون هناك ارتفاع في الأسعار لكنهم يتوقعون مشكلات في العرض فيما يتعلق بالديك الرومي نتيجة لذلك.

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