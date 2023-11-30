السوداني: العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن أن العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وهي متاحة أمام جميع المستثمرين.

وتعهد السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس شركة شانج شين الصينية زانج جيمنج، بتقديم الحكومة جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وحسب بيان للحكومة العراقية، ستنفذ شركة شانج شين الصينية، التي تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الاسفنجي، كما أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق بهدف تصديره إلى الخارج.

وأوضح البيان، أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.