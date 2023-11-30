اتحاد الكرة: سوبر الأبطال في الإمارات بصافرة مصرية

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أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد ستكون بقيادة تحكيمية مصرية.

الشركة المتحدة للرياضة في مصر ومجلس أبو ظبي الرياضي كانا قد أعلنا في الفترة الماضية عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال بمشاركة 4 فرق وهي بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج (اللعيب):" الاستعداد لبطولة كأس السوبر في شكلها الجديد يتم على قدم وساق".

أضاف:" نتمنى خروج البطولة بمشاركة الفرق الأربعة بالإمارات في أبهى صورها تعبيرًا عن قيمة الكرة المصرية".

أكمل:" الصافرة المصرية هي من ستدير مباريات بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال دعمًا لجميع الحكام المصريين".

أتم:" هناك اجتماع للجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا الفترة المقبلة للإعلان عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس السوبر".

وتقام البطولة في الإمارات بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا خلال الفترة من 24 إلى 29 ديسمير المقبل.

وجاءت قيمة جوائز البطولة بحيث يحصل البطل على على 250 ألف دولار، فيما سينال الوصيف 125 ألف دولار، ولصاحب المركز الثالث 75 ألف دولار، أما صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.