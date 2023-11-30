 مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 5:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:16 م

لقى شاب مصرعه، على يد صديقه، بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات مادية، وذلك بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول شاب يدعى (أحمد حاتم - 20 عامًا), مقيم بقرية صدقا بتمي الأمديد، جثة هامدة وبه طعن سكين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وسدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته وفر هاربًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، فيما يكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط الجاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك