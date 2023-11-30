وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بوتين بوقف فوري للحرب ضد أوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف فوري للحرب ضد أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال مؤتمر وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية: "فلتوقفوا المعاناة التي لا توصف التي جلبتوها لملايين الأشخاص".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يكن موجودا بالقاعة عند إلقاء بيربوك لكلمتها.

وتطرقت بيربوك إلى أن لافروف غادر قاعة المؤتمر ولم ينصت، وقالت إنه من الواضح كما هو الحال في جلسات أخرى أن (لافروف) يظل موجودا في القاعة "عندما يتحدث بنفسه، وليس لأجل الإنصات لأخرين".

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه "ليس هناك حاجة لمفاوضات، وبالتأكيد ليست هناك حاجة للحصول على تنازلات من أوكرانيا" لأجل وقف الحرب، وأكدت قائلة: "هناك حاجة لقرار من روسيا بالامتثال للمبادئ الأساسية لتلك المنظمة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبسحب قواتها وبالالتزام مجددا بالسلام".

وانتقدت بيربوك احتجاز روسيا لثلاثة من موظفي بعثة المراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقالت إن ذلك يعد أيضا "انتهاكا وحشيا لقواعدنا المشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".