وصول المحتجزتين الإسرائيليتين إلى مستوطنة أوفاكيم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل

بثت قناة «الجزيرة»، منذ قليل، لقطات ترصد لحظة وصول المحتجزتين الإسرائيليتين، التي أفرجت عنهما المقاومة، إلى مستوطنة أوفاكيم.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إنه سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة «حماس» وإسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.

وقالت حماس، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية، وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

https://www.youtube.com/watch?v=9QcCYFBFe0o