رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يزور المجلس القومي للمرأة

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له، اليوم الخميس، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس.

يأتي هذا اللقاء في إطار رغبة بعثة الجامعة في التعرف على إسهام المؤسسات الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما فيها المجلس القومي للمرأة نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي سيضطلع به المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال تواجد متابعيه في جميع المحافظات، كما قدمت شرحاً حول آلية عمل غرفة عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.

من جهته، أشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.