أبومازن لبلينكن: يجب تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الخميس، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، مجددا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وطالب عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه بلينكن ملفا كاملا عن جرائم الاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان بلينكن، قد شدد، اليوم الخميس، على ضرورة أن تحاسب إسرائيل فورا المستوطنين اليهود المتطرفين المسئولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية، بعد اجتماع بلينكن مع القادة الإسرائيليين، وفقاً لوكالة "رويترز".