ما هي الأفلام المصرية المُنتظر عرضها في شهر ديسمبر؟

طُرح خلال شهر نوفمبر الجاري أكثر من فيلم مصري في صالات العرض السينمائية، مثل: "مين يصدق"، و"الفستان الأبيض"، و"الهوى سلطان"، ولشهر ديسمبر نصيب آخر من الأفلام المصرية، ومن بين 8 أفلام من المنتظر أن تعرض خلاله، سوف يعرض فيلمين مصريين، هما: "الهنا اللي أنا فيه" و"الحريفة 2".

وتتسم الأفلام المصرية التي من المقرر عرضها في السينمات بطابع كوميدي، وفي مطلع شهر ديسمبر سوف يعرض فيلم "الحريفة - الريمونتادا"، وتحديداً بداية من 4 ديسمبر.

ويستمر مجموعة من الأصدقاء في مغامراتهم الكروية، وتواصل شخصية ماجد حياتها، ويستمر ماجد مع أصدقاءه وزملاءه في خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، في مرحلة الجامعة.

وتم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة في 8 نوفمبر، وكُشف عن البوستر الرسمي له في منتصف شهر نوفمبر، وهو استثمار للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من فيلم الحريفة، الذي عرض خلال شهر يناير 2024.

ودارت أحداث الجزء الأول حول ماجد الذي تجبره ظروفه على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم ويكون صداقات جديدة، والفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

وإلى جانب نجومه الأساسيين يستضيف الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريين آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وبالتوازي مع اقتراب موعد طرح الفيلم في السينمات، نشر مغني الراب الشهير مروان موسى أغنية "عمي وعم عيالي"، وهي الأغنية الترويجية للفيلم.



أما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من المقرر أن يعرض بداية من 18 ديسمبر، حيث نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز البوستر التشويقي عبر صفحته الرسمية وكتب تعليقاً "ألف مبروك"، وتوسط كريم بطلتي العمل دينا الشربيني، وياسمين رئيس.

وتدور أحداث العمل حول شخصية دكتور أحمد "كريم محمود عبدالعزيز" المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

ويشارك في البطولة إلى جوار نجومه الأساسيين: حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.