تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017؛ لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد عمارة، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن؛ لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأشار عمارة، إلى أنه حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيستمر فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة أو كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين في ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017،ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم استكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم إدراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.

وأكد أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها، وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.