رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي يتفقد المشروعات السياحية الجاري تنفيذها

أجرى المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، جولة ميدانية لمتابعة أحد المشروعات السياحية الكائنة بمنطقة - رأس حوالة - بحرى طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، بهدف معاينة ومتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد، ومطابقتها للترخيص الصادر للمشروع.

وقال عبده، اليوم السبت، إن الشركة المخصص لها المشروع نفذت 4 فنادق، وجارٍ تجهيز نحو فندقين للتشغيل، والمستهدف إجمالي 7 فنادق للمشروع بالكامل، وذلك بعدد نحو 1564 وحدة فندقية بخلاف مراحل القرارات الوزارية اللاحقة للمشروع، والتي تلزم تنفيذ 50% وحدات فندقية على الأقل من إجمالي الوحدات بالمشروع طبقاً لاشتراطات الساحل الشمالي.

وشدد على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل منتظم وتنفيذ المباني الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن، منوهًا بأن ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التزام جميع مشروعات الساحل الشمالي "القرى السياحية بالأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي والممتدة من الكيلو ٣٤ إلى مدينة السلوم غرب محافظة مطروح"، بالضوابط والقرارات الخاصة بالتنفيذ.

وتابع: "وذلك طبقاً للقرار الجمهوري ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ بنقل ولاية الأراضي بالساحل الشمالي بمسطح نحو ٧٠٧ آلاف فدان لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واختصاص (القطاع الثالث) للساحل الشمالي بالمنطقة من غرب مدينة رأس الحكمة حتى الحدود الغربية لمحافظة مطروح ومنطقة السلوم وتشديده على الالتزام بالبرامج الزمنية، وتنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية على وجه السرعة".