روضة حمزة ترد على تقطيع كيلو اللحم لـ12 قطعة: يُقسم لـ20 لو وزنك 60 كيلو

ردت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، على الانتقادات التي وجهت إليها بعد تصريحها بإمكانية تلبية احتياجات أسرة من أربعة أفراد بمبلغ 3 آلاف جنيه شهريا.

وأشادت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، بربة الأسرة المصرية التي وصفتها بأنها «من أفضل نماذج ربات الأسرة في التدبير»، محذرة إياها من الوقوع في فخ العروض التجارية.

وقالت: «وأنتِ بتدبري في أخطاء بتقعي فيها تحت مسمى التدبير، وهي خطأ مش تدبير، يعني ما أروحش أجري وراء العروض أيا كانت، لازم تحددي احتياجاتك إيه وعليها عروض إيه، وليس العكس أشوف العروض إيه وأكون أنا بالشكل ده وفرت!».

وانتقلت للحديث عن اللحوم عن إعلان تحديها عدم تقطيع كيلو اللحوم إلى 12 قطعة، قائلة: «أراهن أي جزار يقول كيلو اللحمة ما يتقطعش 12 قطعة، الكيلو 1000 جرام، ولو اتقسمت 10 قطع يعني كل قطعة 100 جرام، وإحنا بنحتاج من البروتين الحيواني 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، يعني لو وزني 60 كيلو، احتياجي الغذائي هيكون 60 جرام من اللحمة، يعني الكيلو كده هيتقطع لـ20 قطعة».

وأضافت مازحة: «الناس كده هتعمل فيَّا حاجة تانية، أنا خلاص بقيت تريند، وبقيت أسعى وراء التريند مع إني بظهر على التلفزيون من 2012، وبتكلم عن الميزانية وترشيد الاستهلاك ولا اتقاضى أي أجر».

وأوضحت أن هذه الميزانية مجرد تصور لربة الأسرة محدودة الدخل، قائلة: «أنا قدمت هذه الميزانية كتصور لربة الأسرة محدودة الدخل، تأكل ولادها بروتين صحي غير مجهول المصدر بأكبر قدر ممكن من الأيام».