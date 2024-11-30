فيسل كوبي يقترب من لقب الدوري الياباني

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اقترب فيسيل كوبي من التتويج بلقبه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الياباني بعد تعادله مع مضيفه كاشيوا ريسول (1-1) اليوم السبت في الجولة ال37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

تقدم كاشيوا ريسول بهدف سجله كوسوكي كينوشيتا في الدقيقة (5)، وتعادل يوشينوري موتو لفيسيل كوبي في الدقيقة (90+ 10).

وشهدت المباراة، طرد دييجو لاعب كاشيوا ريسول في الدقيقة (90+2)، وإهدار يويا أوساكو ركلة جزاء لفيسيل كوبي في الدقيقة (90+5).

ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع كاشيوا ريسول رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس عشر.

ويمكن أن يتوج فيسيل كوبي بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي غدا الأحد، حال خسارة سانفريس هيروشيما أمام كونسادول سابورو.

وفي حال فوز سانفريس هيروشيما، سيكون فيسيل كوبي بحاجة للفوز في الجولة الأخيرة أمام شونان بيلمير ليتوج باللقب.

في الوقت نفسه، قد تأكد هبوط كونسادول سابورو وساجان توسو، فيما لاتزال هناك فرصة لفريق جوبيلو ايواتا في تفادي الهبوط، حال فوزه على ساجان توسو في الجولة الأخيرة، وخسارة البيريكس نيجاتا أمام اوراوا ريد دياموندز.