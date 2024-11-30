ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلى بالسوق المصرية إلى 82٫3 مليار جنيه

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سجلت قيمة عقود شركات التأجير التمويلى إلى 82.321 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 78.511 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 4.9%.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود سجل 1309 عقود خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1428 عقدا خلال نفس الفترة من 2023.

واستحوذ قطاع العقارات والأراضى على 74.45% من تمويلات النشاط. ثم قطاع سيارات النقل بنسبة 7.46%.

واستحوذ آلات والمعدات بنسبة 4.16%، وقطاع سيارات ملاكى على نسبة 3.66%، والمعدات الثقيلة على 3.44%.

كانت قيم عقود شركات التأجير التمويلى إلى 72.250 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024، مقابل 66.203 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 9.1%، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل عدد إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلى سجل 1105 عقود بنهاية أغسطس 2024 مقابل 1269 عقدا خلال نفس الفترة من العام الماضى.