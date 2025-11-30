تباين آراء مواطني الإسكندرية في إعادة الانتخابات بدائرة المنتزة بعد حكم الإدارية العليا

تشهد الدائرة الأولى المنتزة شرق الإسكندرية، حالة من الترقّب بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة التصويت داخل الدائرة، عقب قبول الطعون المقدمة بشأن مخالفات شابت عملية الفرز في إحدى اللجان التابعة للدائرة.

وأكد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الإسكندرية، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج فى عدد من دائرة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبالأخص إعادة الدائرة الأولى "المنتزة" ويمثل ترسيخًا لشفافية العملية الانتخابية.

وقال عوض، إن تعامل المحكمة مع 259 طعنًا بكل موضوعية يعكس يقظة القضاء المصري واستقلاله الكامل في حماية إرادة الناخبين، مضيفا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ كل ما يلزم لضمان النزاهة رسالة واضحة بأن الدولة لا تقبل بأي تجاوز.

وأشار إلى أن صدور الحكم قبيل بدء تصويت المصريين بالخارج في الإعادة يعزز الثقة ويلزم الجميع بالالتزام بالقواعد، ودعا المرشحين والقوى السياسية لاحترام أحكام القضاء والاستعداد لمنافسة قائمة على البرامج والرؤى.

وقال شريف كرم، محامي، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، أمس، أعاد الاطمئنان للناس، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات خطوة ضرورية علشان كل واحد يحس إن صوته ليه قيمة، مضيفا أن القرار هيأثر شوية على نسبة المشاركة، والشفافية أهم من أي حاجة.

وأكدت بسمة سمير، موظفة، أن إعادة التصويت فرصة للناس تراجع اختياراتها وتشارك بوعي أكبر، مضيفا أن الإعادة هتكون حاسمة في اختيار النائب الذي يمثل المواطنين بالفعل داخل مجلس النواب، مطالبة الجميع المشاركة في العملية الانتخابية.