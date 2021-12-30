إلقاء نظرة الوداع على جثمان ديزموند توتو في جنوب أفريقيا

يلقي شعب جنوب أفريقيا نظرة الوداع على ديزموند توتو المسجى جثمانه في كيب تاون.

وفي حضور زوجته وابنته، وُضع جثمان توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام والمطران الانجليكي في نعش بسيط في كاتدرائية سانت جورج في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وسوف يُقام القداس الجنائزي في الأول من كانون ثان/يناير المقبل ، في كاتدرائية سانت جورج أيضا حيث سوف يتم دفنه فيما بعد.

ةتوفى بطل مكافحة التفرقة العنصرية والمدافع عن حقوق الإنسان يوم الأحد عن عمر 90 عاما.

ومن حينها، جرى تنكيس الأعلام الموضوعة فوق المباني الحكومية في كيب ستيت وأقيمت مراسم الحداد في كثير من الأماكن.

وحارب توتو ونيلسون مانديلا نظام الفصل العنصري الذي كان يرجى منه فرض سيطرة البيض في جنوب أفريقيا.

وبعد سقوط نظام الفصل العنصري، كان توتو الذي ولد في 7 تشرين أول/أكتوبر 1931 ، في كليركسدورب بالقرب من جوهانسبرج ، أحد دعاة المصالحة بين الأعراق المختلفة في جنوب أفريقيا.