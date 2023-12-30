الأمم المتحدة والصحة العالمية: الأمراض تهدد عشرات الآلاف في أماكن النزوح بغزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التهديد من الأمراض يشتد في أماكن النزوح في قطاع غزة، حيث يتكدس عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من القصف الإسرائيلي .

وأضافت منظمة أوتشا اليوم السبت، أن توفير الخدمات الصحية في المنطقة لطالما كانت صعبة للغاية نظرا لقلة الأدوية وتدمير الكثير من المراكز والمستشفيات، وجعلت الموجات الجديدة من النزوح التي أمرت بها القوات الإسرائيلية المهمة أكثر صعوبة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم أمس الجمعة، إن عدوى الجهاز التنفسي والإسهال بين أكثر الأمراض الحادة في ملاجئ الطوارئ.

ويعاني نحو 180 ألف شخص بالفعل من عدوى الجهاز التنفسي، بينما يعاني أكثر من 136 ألف طفل دون الخامسة من الإسهال ،وهو ما يمكن أن يتسبب في خسارة المياه والمعادن الضرورية للجسم في هذه المرحلة العمرية على نحو يهدد الحياة ، حال لم يتم علاج ذلك .

وهناك أكثر من 55 ألف حالة إصابة بالقمل والجرب.

وقالت منظمة أوتشا إن صندوق الأمم المتحدة للطفولة أوصل 600 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة أمس الجمعة. والهدف هو جعل الأطفال الصغار يحصلون على تطعيماتهم الروتينية على مدار العام المقبل رغم الحرب. وهذا يشمل التطعيم ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من أن حياة مليون طفل "على شفير الهاوية" بسبب الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية.