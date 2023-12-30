مانشستر سيتي يكتسح شيفيلد يونايتد بثنائية ويقترب من مراكز القمة في البريميرليج

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فاز مانشستر سيتي على على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق رودري في الدقيقة 14، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 3 /2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 42، فيما سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89 سجل دوجلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرج في الدقيقة 56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حول كريستال بالاس تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على ضيفه برينتفورد.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الثانية عن طريق كيني لويس بوتر، قبل أن يدرك مايكل أوليزي التعادل في الدقيقة 14، فيما سجل زميله إيبرتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 58 عاد أوليزي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزا مقنعا على ضيفه إيفرتون 3 / صفر.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق ماكس كيلمان في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61 أضاف كريج داوسن الهدف الثالث لوولفرهامبتون.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.