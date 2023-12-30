جيش الاحتلال يزعم: دمرنا أحد مخابئ يحيى السنوار شمالي غزة

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على أحد مخابئ زعيم حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، وادعى تدميره.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، مساء الجمعة، إن المنزل يوجد بالقرب من مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع.

ويعتقد الجيش أن السنوار يوجد في خان يونس في جنوب شرق القطاع.

يعد معقل حماس حاليا نقطة محورية في الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقا للبيان الذي ادعى فيه جيش الاحتلال النبأ لأول مرة، فقد تم العثور على المخبأ المشتبه به بالقرب من مدينة غزة وتم تدميره في الأسابيع الأخيرة.

وزعم أن الجنود عثروا على مدخل نفق في قبو المنزل. وأدى النفق إلى ممرات تحت الأرض عمقها 20 مترا وطولها 218 مترا.

وادعى البيان، أن النفق كان مزودا بكهرباء وتهوية ونظام صرف صحي. كما تم تزويده بمصلى ومراحيض. وتم تصميمه لفترات إقامة طويلة ويمكن استخدامه أيضا كمركز قيادة.