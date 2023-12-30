مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث مروري بطريق مصر - أسيوط الغربي

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون؛ إثر في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الغربي.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث مروري بطريق مصر - أسيوط الغربي ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي بالقرب من مفارق جرزا.

وأسفر عن مصرع محمد فرج، 33 سنة؛ إثر إصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى، وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والجسد، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.