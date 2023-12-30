إنتر ميلان يتعادل مع جنوى ويواصل تصدره للدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إنتر ميلان وجنوي، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب لويجي فيراريس، في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي «سيريا آي».

وسجل ماركو أرناوتوفيتش هدف التقدم لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 40، قبل أن يدرك رادو دارجوشين هدف التعادل في الدقيقة 45.

وبتلك النتيجة، رفع فريق إنتر ميلان رصيده للنقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما وصل رصيد جنوى رصيده للنقطة 20 في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا يوم السبت القادم، في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي، فيما سيلتقي فريق جنوى مع نظيره بولونيا في اليوم ذاته.