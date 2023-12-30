علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على الجدل المثار بين الجمهور حول ديانتها وتصدره نتائج محركات البحث.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، إنها نشأت في أسرة إسلامية متدينة، حيث عمل والداها معلم لغة عربية وتربية دينية.

وأشارت إلى انتماء زوجها إلى الديانة المسيحية قبل الارتباط بها، قائلة إنه اعتنق الإسلام قبل زواجهما.

ولفتت إلى إحاطة الأغلبية العظمى من العاملين بالمجال الفني بانتمائها إلى الدين الإسلامي، لافتة في الوقت ذاته إلى اختلاط الاسم على بعض الفئات من الجمهور.

وأعربت عن تقديرها واعتزازها بالدين المسيحي الذي يحظى بمكانة وقدسية لدى المصريين، مختتمة: «أنا تولدت مسلمة.. وسأظل مسلمة».