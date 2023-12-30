 إيناس الدغيدي: نشأت في أسرة متدينة.. وزوجي كان مسيحيا قبل ارتباطنا - بوابة الشروق
السبت 30 ديسمبر 2023 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إيناس الدغيدي: نشأت في أسرة متدينة.. وزوجي كان مسيحيا قبل ارتباطنا

محمد شعبان
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 1:44 ص | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 1:44 ص

علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على الجدل المثار بين الجمهور حول ديانتها وتصدره نتائج محركات البحث.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، إنها نشأت في أسرة إسلامية متدينة، حيث عمل والداها معلم لغة عربية وتربية دينية.

وأشارت إلى انتماء زوجها إلى الديانة المسيحية قبل الارتباط بها، قائلة إنه اعتنق الإسلام قبل زواجهما.

ولفتت إلى إحاطة الأغلبية العظمى من العاملين بالمجال الفني بانتمائها إلى الدين الإسلامي، لافتة في الوقت ذاته إلى اختلاط الاسم على بعض الفئات من الجمهور.

وأعربت عن تقديرها واعتزازها بالدين المسيحي الذي يحظى بمكانة وقدسية لدى المصريين، مختتمة: «أنا تولدت مسلمة.. وسأظل مسلمة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك