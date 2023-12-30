قصف متبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت المدفعية والطيران التابع للاحتلال الإسرائيلي عددا من المواقع في مختلف قطاعات جنوب لبنان في حين أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي والثكنات ومرابض المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال وادي حامول في أطراف الناقورة بالقطاع الغربي لجنوب لبنان، وأغارت طائرات بدون طيار (درون) إسرائيلية على سيارة في بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط دون وقوع إصابات، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

القطاع الغربي

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا على وادي حامول في أطراف الناقورة بالقطاع الغربي لجنوب لبنان، في حين استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار (درون) سيارة في بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط في الجنوب دون وقوع إصابات.

وقصفت المدفعية لأطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط. في حين قام الطيران الدرون الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ أخرى على أطراف بلدة مروحين الحدودية.

درون وقصف مدفعي

وأغارت درون إسرائيلية على جبل بلاط في القطاع الغربي، وكان هناك قصف مدفعي على بلدة أطراف بلدات القوزح ويارون في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وعلى الجانب الآخر اللبناني، أطلق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

كما وردت معلومات عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وفي بيان للإعلام الحربي لـ"حزب الله"، أعلن خلاصة عملياته العسكرية التي نفذها أمس الجمعة، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي ومواقع الجيش ومرابض المدفيعة، وأكد تسجيل إصابات مباشرة في تلك الاستهدافات.

وقال البيان الذي صدر اليوم السبت: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 29 ديسمبر".

وفي القطاع الشرقي تحدث الإعلام الحربي لحزب الله عن "استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة".

رافعة للتجسس ومرابض مدفعية

وفي القطاع الغربي استهدف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، واستهدف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة. إضافة لموقع حدب يارون مجددا بالأسلحة المناسبة.

ونالت مرابض المدفعية الإسرائيلية أيضا نصيبها من نيران "حزب الله" حيث استهدف المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة.

إصابات مؤكدة لتجمعات الجنود

كما استهدف الحزب تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع راميا، وأماكن انتشار الجنود بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا. وأكد أن جميع الإصابات مؤكدة.