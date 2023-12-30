حماس: جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تتمكن من إسكات صوتهم عن الحقيقة الفاضحة

توجه القيادي في حركة حماس عزت الرشق، بـ" التحيّة والوفاء والتقدير لأبطال الحقيقة وفرسان الصحافة والإعلام في فلسطين وغزة"، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وقال في بيان، مساء السبت: "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الموافق غداً الأحد 31 ديسمبر، نبعث برسالة الفخر والاعتزاز بكل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، داخل فلسطين وخارجها".

وأضاف: "نخصّ بالتحيَّة لأولئك الأبطال، الذي يقفون اليوم على ثغرٍ مهم من ثغور غزَّة العزَّة، على مدار ما يقارب 3 أشهر، وهم يحملون رسالة الإعلام المقاوم، بالصَّوت الصادق، والكلمة الحرَّة، والصورة الحيّة المعبّرة، عن عدالة قضيتنا ومشروعية حقوقنا ونضالنا".

وأشار إلى ارتقاء 105 شهداء من الصحفيين خلال العدوان الإسرائيلي المستمر ضدّ قطاع غزَّة، في جرائم متعمّدة ومُمنهجة ومتواصلة استهدفتهم بشكل مباشر، كما استهدفت عائلاتهم وبيوتهم.

وأوضح أن "الصحفيين رغم الألم والقتل والإجرام والاستهداف والتهجير، إلاّ أنهم مستمرون بكلّ ثبات ويقين وتضحية وإصرار، من أجل إيصال الحقيقة الكاملة للعالم".

وأكد أن "جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تفلح في تغييب رسالتهم المعبّرة عن حقوق شعب فلسطين وعدالة قضيته، ولن تتمكّن من إسكات صوتهم الهادر بالحقيقة الفاضحة والكاشفة لجرائم هذا الاحتلال النازي"، داعيًا الأسرة الصحفية والإعلامية في فلسطين إلى مواصلة مسيرتهم المشرّفة ورسالتهم النبيلة.