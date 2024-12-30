السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام.. وهذه سيرة ذاتية مختصرة له..

اسم الميلاد: جيمس إيرل كارتر الابن.

الميلاد: أول أكتوبر 1924، في عيادة وايز في بلينز بولاية جورجيا، وهو أول رئيس أمريكي يولد في مستشفى. وأول رئيس يعيش قرنا كاملا.

التعليم: مدرسة بلينز الثانوية في بلينز، جورجيا بين عامي 1939-1941، وكلية جورجيا الجنوبية الغربية، أميريكوس في جورجيا بين عامي 1941-1942، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، أتلانتا بين عامي 1942-1943ن ثم الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ميريلاند بين عامي 1943-1946 (دفعة 1947)و كلية يونيون شينيكتادي في نيويورك بين عامي 1952-1953.

الرئاسة: أدى اليمين الدستورية باعتباره الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عن عمر يناهز 52 عاما و3 أشهر و20 يوما في 20 يناير 1977، بعدما هزم الرئيس جيرالد فورد في الانتخابات العامة عام 1976. وترك منصبه في 20 يناير 1981، بعد خسارة الانتخابات العامة عام 1980 أمام رونالد ريجان.

ما بعد الرئاسة: أطلق مركز كارتر في عام 1982. وبدأ العمل التطوعي في منظمة الموئل من أجل الإنسانية في عام 1984. وحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002. قام بالتدريس لمدة 37 عاما في جامعة إيموري، حيث تم منحه منصبا في عام 2019، عن عمر يناهز 94 عاما.

مناصب أخرى بالانتخاب: تولى منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا بين عامي 1963-1967 وحاكم جورجيا بين عامي 1971-1975 .

وظائف أخرى: خدم كارتر في البحرية الأمريكية وحصل على رتبة ملازم بين عامي 1946-1953 وعمل مزارعا وأمين مخزن في بلينز بولاية جورجيا بين عامي 1953-1977 .

العائلة: الزوجة هي روزالين سميث كارتر، حيث تزوجها في 7 يوليو 1946 حتى وفاتها في 19 نوفمبر 2023. وأنجبا ثلاثة أبناء هم جون ويليام (جاك) وجيمس إيرل الثالث (تشيب) ودونيل جيفري (جيف) وابنة هي ايمي لين. ولديه 11 حفيدا على قيد الحياة و14 من أبناء الأحفاد.