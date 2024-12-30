الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: جندي إسرائيلي قتل أكثر من 100 شخص احتُجزوا بمستشفى كمال عدوان

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن سكان قطاع غزة يعيشون في ظل جريمة إبادة جماعية مستمرة منذ 15 شهرًا، حيث يعانون من الموت المستمر نتيجة المجازر المتواصلة والقتل بالتجويع.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية رغدة منير على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الحصار المفروض على القطاع قد أدى إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخيام والأغطية، ما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص بسبب البرد القارس.

وأكد أن المنظمات الدولية كانت قد حذرت من تفاقم الأوضاع قبل حدوث هذه الكارثة، موضحًا أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخيام والمواد الإغاثية، لا تزال عاجزة عن دخول القطاع بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هذا الأمر يزيد من معاناة المدنيين نتيجة للعقوبات الجماعية والحصار المستمر.

وأشار عبدالعاطي إلى حادثة قتل فيها أحد الجنود الإسرائيليين أكثر من 100 فلسطيني احُتجزوا في مستشفى كمال عدوان، مشددًا على أن هذه الحادثة تحتاج إلى تحقيق شامل لكشف تفاصيلها

ولفت أن السكان الذين نزحوا شمالي القطاع يواجهون أوضاعًا كارثية، حيث تعاني المناطق هناك من غرق بسبب مياه الأمطار وانتشار مياه الصرف الصحي.

وأكد عبدالعاطي أن أكثر من 700 ألف شخص في جنوب القطاع يعانون من المجاعة، حيث يتعرضون أيضًا للفيضانات بسبب الأمطار والصقيع، بالإضافة إلى أن الخيام التي تم تدميرها بفعل الرياح لم تعد توفر مأوى لهم.