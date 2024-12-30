الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف

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قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين".



وجدد خلال إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن، إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه، إزاء التصعيد في اليمن وأكرر دعواته لاحترام القانون الدولي.



وأوضح أن الهجمات التي تنطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف.



وأشار إلى أن الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

كما اعتبر أن المزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.