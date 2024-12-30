وزير الخارجية الكويتي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، وصل اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 إلى العاصمة السورية دمشق، يرافقه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن «هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعبيراً بتمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق».

وتستمر الوفود العربية والغربية في الوصول إلى دمشق؛ لبحث مستقبل الأوضاع والعلاقات في المرحلة الجديدة، التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وفرّ الأسد من البلاد بعدما أطلقت فصائل معارضة مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 5 عقود.