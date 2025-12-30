 زيادة التواجد الأمني في سيدني خلال احتفالات رأس السنة بعد الهجوم على شاطئ بوندي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:

النتـائـج تصويت

زيادة التواجد الأمني في سيدني خلال احتفالات رأس السنة بعد الهجوم على شاطئ بوندي

سيدني (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:05 م

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، تعزيز تواجد رجال الشرطة في سيدني خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الهجوم على شاطئ بوندي الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن أكثر من 2500 من رجال الشرطة سيقومون بدوريات مرئية بشكل بالغ الوضوح في سيدني غدا الأربعاء.

وأوضح رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أن غدا الأربعاء سيشهد "أكبر انتشار لرجال الشرطة على الإطلاق خلال احتفالات ليلة رأس السنة".

وقال مينز في مؤتمر صحفي إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لمساعدة سكان الولاية على الشعور بالأمان.

وأضاف أن: "هذه رسالة واضحة ومقصودة من جانب الشرطة مفادها أن السلامة هي الأولوية الأولى."

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن رجال الشرطة "سيستخدمون جميع الموارد المتاحة لضمان قدرة المجتمع على الاحتفال برأس السنة بطريقة آمنة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك