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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إن الوزارة وضعت خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقان تم الانتهاء من 732 منها وتطوير نظم التحكم.

وكشف الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن هناك توجيه من الرئيس السيسي للتنسيق مع الشركات المتخصصة والتي تعمل في الحديد والصلب لإنتاج قضبان حديد السكة الحديد، قائلا: "يتم التنسيق لانشاء مصنع لانتاج قطبان السكة الحديد.

وأضاف: "نحتاج لإنتاج 50 ألف طن لنغطي احتياجاتنا وسيكون الانتاج نصف مليون طن، وسنصدر القضبان للدول الأخرى".

وأوضح أن "هذا يوفر العملة الصعبة ويمكن مصر من توفير فرص عمل للشباب".