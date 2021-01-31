 بتوجيه من السيسي.. كامل الوزير يكشف عن إنشاء مصنع لإنتاج قضبان القطارات - بوابة الشروق
الأحد 31 يناير 2021 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

بتوجيه من السيسي.. كامل الوزير يكشف عن إنشاء مصنع لإنتاج قضبان القطارات

أحمد عويس
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 12:33 م

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إن الوزارة وضعت خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقان تم الانتهاء من 732 منها وتطوير نظم التحكم.

وكشف الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن هناك توجيه من الرئيس السيسي للتنسيق مع الشركات المتخصصة والتي تعمل في الحديد والصلب لإنتاج قضبان حديد السكة الحديد، قائلا: "يتم التنسيق لانشاء مصنع لانتاج قطبان السكة الحديد.

وأضاف: "نحتاج لإنتاج 50 ألف طن لنغطي احتياجاتنا وسيكون الانتاج نصف مليون طن، وسنصدر القضبان للدول الأخرى".

وأوضح أن "هذا يوفر العملة الصعبة ويمكن مصر من توفير فرص عمل للشباب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك