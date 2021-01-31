وزير الري يبحث مع محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بالمحافظة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بذل جهد كبير لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق محافظة الغربية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عبد العاطي، اجتماعا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد - أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع طبقا للبرنامج الزمني الموضوع لها، مع الحرص على ضبط جودة التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش مدينة زفتى، ليصبح متنفسا لأهالي المدينة والمناطق المجاورة، ولتعظيم الاستفادة من أملاك الري، والمساهمة في حماية نهر النيل من كافة أشكال التعديات.

وتم مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الري بنطاق المحافظة، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي، أن الوزارة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات، إعلاء لهيبة الدولة ولحماية المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

جدير بالذكر أنه من المستهدف تأهيل ما يقرب من 219 كيلو مترا من الترع بنطاق محافظة الغربية، وتم بالفعل الانتهاء من تأهيل 53 كيلومترا، حيث يستهدف المشروع تحسين عملية إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.