الأمن يتحفظ على صاحب عقار مخزن الأحذية المشتعل بدائري الهرم

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على صاحب العقار، الذي اندلعت به النيران، وتبين أنه مكون من 14 طابقًا وبدروم عبارة عن مخزن وورشة أحذية بدون ترخيص أو إجراءات حماية مدنية بالمخالفة للقانون.

وتبين في التحقيقات أن صاحب العقار طُلب منه تدعيم العواميد الخرسانية للعقار، لاستكمال تراخيصه منذ عدة سنوات، ولم يحقق اشتراطات الأمن الصناعي الموصى بها من إدارة الدفاع المدني كما أنه مخالف لإجراءات إقامة مخازن أو مصانع بمحيط سكني ما يستوجب التحقيق.

ومنعت أجهزة الأمن بالجيزة، سكان برج مصنع الأحذية المشتعل بجوار دائري الهرم منذ الثالثة عصر أمس السبت حتى الآن من الصعود إلى الشقق الخاصة بهم خشية سقوط البرج المكون من 14 طابقًا في أي لحظة نتيجة تآكل خرسانات وجدران المبنى التي سببها الحريق.

وحاول أحد سكان المبنى، الصعود لشقته لجمع متعلقاته والأوراق الهامة الخاصة به، حسب تعبيره، وسط انهيار أسرته التي أقامت في الشارع طوال الليل بسبب الحريق.

وتسبب الحريق في نزوح 4 أسر مقيمة داخل المبنى إلى خارجه؛ هربًا من النيران التي التهمت المصنع الموجود أسفل العقار.

ويشهد الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي لمدينة 6 أكتوبر والرماية، كثافات مرورية عالية بالقرب من سلم الهرم المخصص للمشاه.

وانتشر رجال المرور في محيط الحادث؛ لسحب الكثافات المروية، ونشر خدمات لإرشاد السائقين بالطرق الجديدة.

وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة، طوقًا أمنيًا في كافة الطرق المؤدية إلى برج الـhc؛ خشية سقوطه بسبب حريق مصنع أحذية أسفل البرج المستمر منذ الثالثة عصر أمس السبت.

ومنعت قوات الأمن اقتراب الأهالي والمواطنين من البرج بجوار سلم الدائري المؤدي إلى حي الهرم.

وطالب مدير الحماية المدنية، الأهالي، بالابتعاد والالتزام بالكردون الأمني؛ خشية سقوط البرج في أي لحظة.

وتبين أن سبب استمرار الحريق منذ بدء الحريق في الثالثة عصر السبت، وجود مواد قابلة للاشتعال "كُلة" تستخدم في صناعة الأحذية كانت مخزنة على مساحة المبنى بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ أن المخزن عبارة عن 3 طوابق أسفل برج مكون من 14 طابقًا على مساحة ما يقارب الـ750 مترًا، ولا تتوافر به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق.

كما يجري ضباط المباحث تحريات أمنية بالاستعانة بخبراء المعمل الجنائي؛ لفحص آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته، وأسباب حدوثه، ووجود شبه جنائية من عدمه.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه نشوب حريق مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم.

على الفور، انتقلت قوة برئاسة اللواء علاء سعيد رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، والعميد أحمد عنب وكيل الحماية المدنية بالجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الهرم، مدعوما بـ5 سيارات إطفاء، وكذا 3 خزانات مياه استراتيجية وسلم هيدوليكي، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.