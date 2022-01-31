وفد عراقي يبحث مع الصدر تشكيل الحكومة الجديدة

وصل وفد عراقي ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني والشيخ خميس الخنجر إلى محافظة النجف اليوم الاثنين لإجراء مباحثات مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الحلبوسي ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "زمن التدخلات الخارجية ولى واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه لمباحثات حكومة وطنية خاصة الشرقية والغربية".

ومن المنتظر أن يعلن البرلمان العراقي اليوم أسماء المرشحين المتنافسين على منصب رئيس جديد للبلاد في السابع من الشهر المقبل.

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق غدا الثلاثاء جلسة للنظر في الشكوى التي تقدم بها نواب من الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم القوى الخاسرة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، بشأن تحديد الكتلة الأكثر عددا التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.