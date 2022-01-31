الإمارات وبريطانيا تبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما وأوضاع المنطقة

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما وقضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك والحرص على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

من جانبه، أكد كليفرلي إدانته للاعتداءات الإرهابية الحوثية على منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.