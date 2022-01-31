بلينكن يجدد الالتزام بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزام الإدارة الأمريكية بحل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء اليوم الإثنين، لبحث اخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "نقل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، تحيات الرئيس بايدن للرئيس عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية خلق أفق سياسي".

وأضافت: "أشار الوزير الأمريكي بلينكن إلى إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت".

وأكد على التزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وتابعت: "أوضح الوزير بلينكن، إلى انه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وانه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفتت الى ان الرئيس عباس "جدد التأكيد، لوزير الخارجية الأمريكي، ان الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".

وأضافت إن الرئيس الفلسطيني "شدد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وان المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".

وتابعت إن عباس "أشار إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".