ريان أير تتوقع خسائر كبيرة لشركات الطيران بسبب عدم التحوط لارتفاع أسعار النفط

قالت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير هولدنجز اليوم الاثنين إن شركات الطيران التي لم تتحوط لارتفاع أسعار النفط الخام، وبالتالي قيمة فاتورة الوقود لديها، ستسجل خسائر مالية كبيرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تداول النفط الخام بنحو 91 دولار للبرميل من خام برنت القياسي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي سبع سنوات.

وتمثل هذه الأسعار مشكلة بالنسبة للصناعات المستهلكة للطاقة مثل شركات الطيران والتي يمكن أن تشكل أكبر وجه واحد للإنفاق لهذه الشركات.

يذكر أن شركات الطيران تستخدم عادة عقود المبادلات والخيارات للحد من ارتفاع قيمة فاتورة الوقود لديها أو التحوط ضد هذا الارتفاع. لكن الكثير من شركات الطيران خسرت مليارات الدولارات في عقود التحوط عندما انهارت أسعار النفط العالمية في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت أيضا إلى ما يشبه الشلل لحركة الطيران في العالم.

وقال ميشيل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان أير، في مؤتمر للمحللين، "لقد رأينا بعض الانحرافات المذهلة من جانب بعض مما يسموا منافسينا، بالقول إنهم لن يتحوطوا لارتفاع أسعار الوقود لأنهم خسروا مبالغ كبيرة في عقود التحوط السابقة".

وأضاف أن هذه الشركات ستخسر مبالغ كبيرة إذا لم توقع عقود تحوط خاصة مع وصول أسعار النفط الفورية إلى 91 دولار للبرميل.

وأشار أوليري إلى أن ريان أير متحوطة لاحتياجاتها من النفط خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 100% وخلال موسم عطلة عيد الفصح المقبل الذي يحل في منتصف أبريل المقبل، وذروة الموسم الصيفي بنسبة 80%