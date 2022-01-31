ختام دورة الارتقاء بالأداء المهني وتكريم مشرفي ومنسقي البرلمان بكفر الشيخ

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة الارتقاء بالأداء المهنى لمشرفي ومنسقي البرلمان، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دورة الارتقاء المهني تناولت محاضرات نقاشية للمنسقين والمشرفين مع مديري إدارات الهيئات الشبابية والموارد البشرية والشؤون المالية، كما تناولت أهم المعلومات والخطوط العريضة للعمل، مؤكداً أن تلك الدورة تهدف لنقل الخبرات والتواصل بين الاجيال، حتى لا تحدث فجوة عند خروج أصحاب الخبرات للمعاش، وكان لا بد من تنظيم دورات مثل هذه لإعطاء الخطوط العريضة لكيفية أداء العمل بكفاءة ونجاح قدر الإمكان.

وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية، أنه لا بد لكل موظف بالقطاع الحكومي أن يقرأ ويطلع ويعلم الكثير من المهارات العملية والقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بعمله والاستفادة من أصحاب الخبرات قبل خروجهم للمعاش فهم يعتبروا كنز حقيقي داخل أي مؤسسه، مشيراً إلى أن تلك الدورات هي إحدى آليات بناء طريق مهني قائم على المعرفة، والإنسان أي كان عمله أن يسعى ولكن دون ضرار، وأن يؤمن بأن لكل مجتهد توفيق وجزاء لن يضيع.

وأوضح الدكتور عزت محروس، أن تلك الدورة التدريبية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لرفع كفاءة مشرفي البرلمان، والتي تضمنت مرحلتين الأولى كانت رفع كفاءة العاملين بديوان مديرية الشباب والرياضة، والمرحلة الثانية كانت لرفع كفاءة منسقي ومشرفي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة.