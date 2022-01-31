مستشار المفتي: الفكر المتطرف يصف كل ما هو جديد «بدعة» وهذا غير صحيح

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الفكر المتطرف يصف كل ما هو جديد «بدعة» وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من الحفاظ على الصلاة هو الحفاظ على القيم.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لابد من تشجيع الإبداع المستنير للحفاظ على المجتمعات، مشيرًا إلى أن الإبداع المستنير يساهم في حماية الأوطان.



وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الفن بالنسبة للمجتمع عو وسيلة للترفية، مشيرًا إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالو»، يعني أن يأتي الفرد بسئ لم يسبق به من قبل.



واستكمل، أن الإسلام يصف الهندسة المعمارية الإسلامية مثلًا بالإبداع، متابعًا أن عمل المفتي عبارة عن إصدار الحكم الشرعي بعد معرفة الواقع الحالي.