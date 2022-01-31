مالي تطرد سفير فرنسا بسبب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي

طردت الحكومة العسكرية في مالي السفير الفرنسي لديها بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأمهلت الحكومة السفير جويل ماير 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لبيان أذاعه التليفزيون الوطني اليوم الاثنين في العاصمة باماكو.



وقال البيان: "هذا الإجراء يأتي في أعقاب التصريحات العدائية والمشينة التي أدلى بها الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية وتكرار مثل هذه التصريحات من جانب السلطات الفرنسية ضد السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة عليها".



وكان لودريان قد وصف المجلس العسكري الحاكم في مالي بأنه غير شرعي و"خارج عن السيطرة" .