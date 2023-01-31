القوى العاملة: نستهدف الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن خطة الوزارة في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور، هي "الحصر والتدريب والتشغيل".



وأوضح شحاتة، خلال الاجتماع الثاني للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد.



وأشار إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشآت، وتحديد نسب ذوي الهمم بها لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر، وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل، وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع الإعاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وناقش الاجتماع إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي"وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة مصلحة الكفاية الانتاجية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة".



وأكد شحاتة، أن الوزارة بدأت نهجاً جديداً فى حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذاً لنسبة الـ 5% من إجمالي أعمالها من تلك الفئة، من خلال مديريات القوى العاملة، وعلى التوازي مع تلك العملية نعمل على تشغيل لذوي الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى المنشآت التي تحتاج لاستكمال النسب بها.



ونوه إلى أهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة في تنفيذ برامج تدريبية لذوي الهمم من الإعاقات المختلفة على المهن التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم في سوق العمل.



ووجه شحاتة، بالبدء في تنفيذ برامج التدريب المهني لتلك الفئة في المحافظات.



كما يمكن تعديل خطط العمل المستقبلية بشكل دوري خلال التنفيذ، وذلك للحصول على نسب الأداء المرجوة من تشغيل وتدريب ورعاية ذوي الاعاقة ودمجهم داخل المجتمع، من خلال جهد تعاوني وتشاركي من كل الجهات المعنية بتنفيذ تلك المهمة.