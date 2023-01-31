كشف إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن توفير البريد خدمة إيصال شحنات الكتب من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى المنازل.



وقال خلال مكالمة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الإثنين، إن البريد المصري يشارك في معرض الكتاب هذا العام بجناح خاص؛ بهدف تقديم الخدمة لرواد المعرض والناشرين، بالإضافة الخدمات المالية الأخرى.



وأضاف أن منفذ البريد - بمعرض الكتاب - يتسلم شحنات الكتب من الزائرين على مدار اليوم، ويرسلها إلى عنوان المنزل في جميع أنحاء مصر وخارجها، كما يتيح شراء الكتب وإرسالها لأشخاص خارج مصر.



وأشار إلى توفير خدمة الاونلاين لغير الزائرين، موضحا أن الخدمة تقتصر على متصفحي منصة الهيئة العامة للكتاب فقط، وذلك في إطار التعاون الجاري بينهما.



وأوضح أن تكلفة الشحن تختلف وفقا للمنطقة المراد التوصيل إليها، بالإضافة وزن الشحنة، معقبا: «أسوان تختلف عن القاهرة أو إسكندرية»، مشيرا إلى أن تكلفة شحن كتابين بوزن نصف كيلو إلى محافظة الإسكندرية؛ تبلغ أقل من 15 جنيها، مؤكدا أن الخدمة هي الأرخص بين شركات الشحن داخل مصر.



وأكد أن الشحنات تصل صباح اليوم الثاني من تاريخ الشراء، داخل نطاق المحافظات من الإسكندرية إلى المنيا، لافتا إلى أن الإقبال على الخدمة؛ يلقى رواجا كبيرا؛ حيث تصل طلبات الشحن إلى 300 حالة يوميا.